İzmir'in güreşteki gururuna özel karşılama

İZMİR (DHA) - U23 Dünya Greko-Romen Güreş Şampiyonası'nda 3'üncü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcusu Adem Burak Uzun, kente dönüşünde coşkuyla karşılandı.

Başantrenör Mahmut Tosun ve güreş antrenörlerinin eşlik ettiği sporcu, Adnan Menderes Havalimanı'na inişinde yolcular tarafından da alkış yağmuruna tutuldu. Başarılı güreşçi, daha sonra Celal Atik Spor Salonu'nda kulüp başkanı Ersan Odaman'la bir araya geldi.

Genç güreşçi ise şunları söyledi: "Hedeflerime doğru adım adım ilerliyorum. Bana güç veren başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere kulüp başkanımız Ersan Odaman'a ve yönetimimize teşekkür ederim."