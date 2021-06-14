İzmir'in cimnastikteki olimpiyat umudundan 3 madalya
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İzmir'in cimnastikteki olimpiyat umudundan 3 madalya

İzmir'in cimnastikteki olimpiyat umudundan 3 madalya
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

İZMİRLİ sporcular cimnastikte son yıllarda ülkemize uluslararası alanda altın çağını yaşatırken, antrenmanlarını senelerdir İzmir'de sürdürüp Türk vatandaşlığına geçen Mısır asıllı Adem Asil, Tokyo Olimpiyatları'nda madalya umutlarımızdan olacak.

İZMİRLİ sporcular cimnastikte son yıllarda ülkemize uluslararası alanda altın çağını yaşatırken, antrenmanlarını senelerdir İzmir'de sürdürüp Türk vatandaşlığına geçen Mısır asıllı Adem Asil, Tokyo Olimpiyatları'nda madalya umutlarımızdan olacak. İzmir'de dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlı İbrahim Çolak ve dünya ikincisi Ahmet Önder'in de çalıştırıcısı olan Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin'in antrenörlüğünü yaptığı 22 yaşındaki sporcu, Abdelrahman Elgamal olan adını Türk pasaportu alıp Adem Asil olarak değiştirdi.

İsviçre'nin Basel kentinde nisan ayında düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genel tasnifte olimpiyatlara Avrupa'dan son kotayı almayı başaran Adem, Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda da 3 madalya kazanarak Tokyo öncesi formunu kanıtladı. Adem Asil, Hırvatistan'da atlama masasında gümüş, barfiks ve halkada bronz madalya elde etti. Paralel bar aletinde yine İzmirli Ferhat Arıcan'ın altın madalya kazanmasıyla milliler, organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

İZMİR'DEN 5 SPORCUJaponya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi cimnastikte İzmirli sporcular temsil edecek. Olimpiyatlara daha önce kota alan halkada Dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlı İbrahim Çolak, paralel barda üst üste 2 Avrupa şampiyonluğu bulunup 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak Cumhuriyet tarihinde erkek cimnastikçiler arasında ilki başaran Ferhat Arıcan, Dünya Şampiyonası'nda paralelde ikinci olan Ahmet Önder, Adem Asil ve en genç olimpiyat kotası alan Türk sporcu konumundaki Nazlı Savranbaşı, Tokyo'da madalya arayacak. Türk cimnastiğinde tarihi ilkleri başaran İbrahim Çolak, Tokyo öncesi Hırvatistan'daki Dünya Challenge Kupası'nda halka aletinde dördüncülüğü elde ederken, yine 2020 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde dördüncü oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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