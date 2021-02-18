İzmir'den teknoloji merkezi olma hamlesi; şirketler hedef büyüttü

Türkiye'nin bilişim sektöründeki gelişiminde İzmir'in rolünün giderek arttığını söyleyen teknoloji şirketi Univis'in Genel Müdürü Merthan Kaleli, İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırması'nda Türkiye'nin en hızlı büyüyen dördüncü, İzmir'in ise ilk 10 teknoloji şirketi arasında yer aldıkları söyleyerek, hedeflerinin 2021'de Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 3 bilişim şirketi arasına girmek olduğunu açıkladı.

İzmir merkezli 7 yıl önce faaliyetlerine başlayan teknoloji şirketi Univis'in Genel Müdürü Merthan Kaleli, İzmir'in teknoloji merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayarak, 2021 hedeflerini açıkladı.

2020 yılında İzmir'de 271 teknoloji şirketi kurulduğunu belirten Kaleli, sektördeki büyümenin yerli ve yabancı yatırımcıların da dikkatini çektiğini aktardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2020 yılında, şirketlerin yakaladığı büyüme hızının da etkisiyle, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yeni kurulan teknoloji şirketlerine yatırımları 41,9 milyon liraya ulaştı.

EN HIZLI BÜYÜYEN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ARASINA GİRDİ

Bilgi teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerini söyleyen Kaleli, "Univis, Bilişim 500 | İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırması'nda Türkiye'nin en hızlı büyüyen dördüncü şirketi olurken, İzmir'in ise ilk 10 teknoloji şirketi arasında yer aldı. Sistem Entegratörü ve İş Ortağı kategorisinde önceki yıla göre 29 puan yükselerek 65'inci sıraya yerleştik. 2021'de Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 3 bilişim şirketi arasına girmeyi hedefliyoruz" dedi.

"TEKNOLOJİ ARTIK TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"

Kısa sürede kaydettikleri başarıdan gurur ve mutluluk duyduklarını aktaran Kaleli, "Her birini ihtiyaç analizleri doğrultusunda kuruma özel geliştirdiğimiz projelerle şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğuna destek oluyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz zorlu pandemi koşulları, teknoloji yatırımlarının ve BT çözümlerinin şirketler için artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Biz de yenilikçi teknolojilerin yanı sıra uzman ve özverili bir ekiple, müşterilerimizin iş süreçlerine değer katmak için çalışıyoruz. 7 yılda sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakaladık. 2021 hedefimiz ise istikrarlı gelişimimizi sürdürerek Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 3 bilişim şirketi arasına adımızı yazdırmak ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

"ARKAMIZDA 30 YILLIK DENEYİMİN RÜZGARI VAR"

Hikayelerinin kardeş kuruluşları Univera Kurumsal Teknoloji Çözümleri'nin 1992'de kurulmasıyla başladığını hatırlatan Kaleli, "Yazılım çözümlerinin tamamlayıcısı donanım ürün ihtiyaçları konusundan geniş kapsamlı projelere imza atıyoruz. Aslında hikayemiz Univera ile başladı. Uzun yıllar Univera çatısı altında bilişim destek hizmetleri verdik. 7 yıldan bu yana ise Univera'nın uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Univis'in yenilikçi yaklaşımı ile birçok sektöre BT çözümleri sunuyoruz. Arkamıza 30 yıllık deneyimin rüzgarını alarak donanım, teknik servis ve sarf malzemeleri konularında hizmet veriyor, müşterilerimizin güncel teknolojileri kullanarak ilerlemelerine destek oluyoruz. Yenilikçi BT çözümlerimizle müşterilerimizin dijital dönüşümünde aktif bir rol üstlenmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı