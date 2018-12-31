İzmir'deki Fuarların Kente Katkısı 3 Milyar Lirayı Aşıyor"

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "İzmir'de düzenlenen fuarların kente yıllık katkısının 3 milyar lirayı aşıyor olması kuşkusuz ekonomik açıdan çok önemlidir. Yaratılan bu ekonomik değerin yanında, özellikle de ihtisas ayrımında sektörlerimize ve kentimize tanınırlık katkısı inkar edilemez." ifadelerini kullandı.

İZFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, İZFAŞ ve diğer fuarcılık şirketleri tarafından düzenlenen kongre ve fuarların kent ekonomisi başta olmak üzere ülke ekonomisine büyük katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'in uzun yıllardır süregelen fuarcılık tarihinin çok önemli olduğunu bildirdi.

Yorgancılar, şunları kaydetti:

"İzmir'de düzenlenen fuarların kente yıllık katkısının 3 milyar lirayı aşıyor olması kuşkusuz ekonomik açıdan çok önemlidir. Yaratılan bu ekonomik değerin yanında, özellikle de ihtisas ayrımında sektörlerimize ve kentimize tanınırlık katkısı inkar edilemez. Kentimizdeki otellerden, restoranlara kadar uzanan içeride ticaretin hareketlenmesi, gelen misafirlerin İzmirli ile etkileşim içinde olması geleceğe yatırım açısından da önem taşımaktadır. Yabancı sermayenin imalat sanayinde ilk sırada İzmir'i tercih etmesi dışarıdan kente olan bakışı çok net göstermektedir. İşte bu yönde atacağımız stratejik adımlarla, bu bakışı ekonomik değere dönüştürebilecek tecrübe ve bilgiye sahibiz."

"Değişimin öncüsü olan fuarlarla adımızı duyurmalıyız"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de fuar için yurt dışından ve içinden gelen binlerce ziyaretçinin konaklamadan yeme-içmeye, bindikleri taksiye kadar pek çok sektörde ekonomik hareketlilik oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'nin zor bir dönem geçirdiğine dikkati çeken Kestelli, "İzmir Enternasyonal Fuarı geçmişte nasıl ki pek çok zor dönemde kapılarını azimle açtıysa bugün de düzenlenecek diğer tüm fuarlarla birlikte açmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde de fuarlarımız zorluklar karşısında umudun ve pes etmemenin temsilcisi olacaktır. Ülke olarak beka mücadelesi verdiğimiz bu dönemde içeriği daha dolu, daha cazip, değişimin öncüsü olan fuarlarla adımızı duyurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de onlarca fuara ev sahipliği yapan İzmir'in, Türk ekonomisinin ürettiklerinin alıcısıyla buluşmasında köprü görevini başarıyla üstlendiğini vurguladı.

Ekonomide çarkların yavaşladığı ortamlarda bunun hızlanması için fuarlara katılımın daha çok tercih edilmesi gerektiğini bildiren Eskinazi, "Talebin nazlı olduğu dönemlerde fuarlarda yapılacak tanıtımlar ihracat hedeflerine ulaşmada itici rol üstlenecektir. 2018 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı'nın şehir ekonomisine 1 milyar dolarlık katma değer sağladığı hesaplamaları bu başarıyı ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'de düzenlenen fuarların gerek şehir dışından gerekse yurt dışından artık daha fazla dikkat çekici etkinlikler haline geldiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA