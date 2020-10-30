İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı

30.10.2020 22:53 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:56
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı

İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kalan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, enkazdan sağ olarak çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

İzmir açıklarında öğlen saatlerinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, birçok binanın yıkılmasına neden oldu.

Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Hava boşluğu oluşturan ekipler, arama kurtarma köpeklerinden de yararlanıyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, enkazdan sağ olarak çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, 1593. Sokak'ta daha önce 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişi daha sağ çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sevim Emre Çağla Şıkel Burak Özçivit Eser Yenenler
Spor Falcao Erol Bulut Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 23:56:18. #1.15#
title