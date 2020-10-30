İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı

İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kalan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, enkazdan sağ olarak çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

İzmir açıklarında öğlen saatlerinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, birçok binanın yıkılmasına neden oldu.

Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Hava boşluğu oluşturan ekipler, arama kurtarma köpeklerinden de yararlanıyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, enkazdan sağ olarak çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, 1593. Sokak'ta daha önce 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişi daha sağ çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz