İzmir'de yazılımcı ve bilişim kümelenmesi oluşturuldu

İzmir'de bilişim ve yazılım sektöründeki yatırımların artırılması hedefiyle iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği (YABİSAK) kuruldu.

İzmir'de bilişim ve yazılım sektöründeki yatırımların artırılması hedefiyle iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği (YABİSAK) kuruldu.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin (ESBAŞ) kentte son yıllarda artan yazılım ve bilişim firmalarını bir araya getirmek amacıyla ortaya attığı kümelenme fikrine yerel yönetimler ve iş dünyası meslek örgütleri destek verdi.

İlk toplantısını 4 Ocak'ta yapan YABİSAK'ın kurucuları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ile yazılım ve bilişim sektöründen şirketler yer alıyor.

YABİSAK kurucusu ve ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, AA muhabirine, bu derneğin İzmir için bir gereklilik olduğunu söyledi.

Yazılım ve bilişim sektörünün katma değerli üretim yaptığına dikkati çeken Güler, derneğin, İzmir'i bu alanda bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

İzmir'in özellikle yüksek teknoloji grubunda üretim yapan firmalar için doğru bir yer olduğunun altını çizen Güler, şunları kaydetti:

"İzmir'de yazılım kümelenmesinin sağlanması, gerek bölgesel gerekse de ulusal sürdürülebilir büyüme ve kalkınma politikaları açısından büyük önem taşımakta. Hedefimiz İzmir'i Ege ve Akdeniz ülkeleri arasında en hızlı gelişen ve bu sektörün yıldızı olan bir şehir haline getirmek. Bunun için her şey var. Üniversiteleriyle, şehir altyapısıyla... Bu sektörde çalışanlar ve şirketler de İzmir'de olmak istiyor. Bunları bir araya getirip, birbiriyle destekler hale getirme ihtiyacı vardı. Bunu da hep beraber YABİSAK ile gidereceğiz."

Güler, derneğin bölgeye ve ülkeye yabancı sermayenin çekilmesi amacıyla da aktif şekilde çalışacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez