İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu
İzmir'in Beydağ ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 850 kök hint keneviri ele geçirildi.
İzmir'in Beydağ ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 850 kök hint keneviri ele geçirildi.
Eğridere Mahallesi yatak deresi mevkisinde hint keneviri ekildiği bilgisini alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.
Ormanlık alanda yapılan aramada ekili halde 850 kök hint keneviri bulundu.
Hint kenevirini eken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.