İzmir'de tırmandığı elektrik trafosunda akıma kapılarak düşen kişi öldü
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İzmir'de tırmandığı elektrik trafosunda akıma kapılarak düşen kişi öldü

Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
İzmir'de tırmandığı elektrik trafosunda akıma kapılarak düşen kişi öldü

İzmir'in Tire ilçesinde elektrik trafosundan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde elektrik trafosundan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ümit Özkaya (26) kırsal Ayaklıkırı Mahallesi'nde kapatılan bir mermer ocağı yakınlarındaki elektrik trafosuna tırmandı.

Elektrik akımına kapılan Özkaya, trafodan zemine düştü.

Özkaya'nın arkadaşı H.K'nin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri bölgeye geldi.

Ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Özkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özkaya'nın trafoya tırmanma nedeninin belirlenemediği, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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