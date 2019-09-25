İzmir'de, sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı

25.09.2019 11:23

İzmir'de, dün saat 01.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur nedeniyle, dükkanları su bastı. Bazı yollar araç trafiğine kapanırken, yağmur sularının etkisi gün ağırınca ortaya çıktı. Öte yandan, meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın bu akşam Ege Bölgesi'ni terk edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, dün Ege Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarısı, gece saatlerinde karşılık buldu. Saat 01.30 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İzmir genelinde, metrekareye 29.6 kilogram yağış düştü. İlçeler bazında Konak'ta metrekareye 31.8 kilogram, Balçova'da 18, Buca'da 53.9, Bayraklı'da 12.1 kilogram yağış düştü. Sağanaktan en çok nasibini alan ilçe ise, Aliağa oldu. Bu bölgede, metrekareye 118 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

'RÖGAR KAPAKLARI TAŞTI, BAZI YOLLAR İSE TRAFİĞE KAPANDI'

Yollardaki rögar kapakları taştı, bazı yollar ise trafiğe kapandı. Bazı iş yerlerini su basarken, sabah işe gelip, yağmur sularıyla karşılaşan esnaf, dükkanlarda temizlik yaptı. Belediye ekipleri de, yağmur sularının yollara sürüklediği pisliği temizlemek için su tankerleriyle çalışmalara başladı. Kent genelindeki araç trafiğine yoğunluklar yaşanmaması için, trafik polisleri önlem aldı. Şiddetli yağışın etkisi ile özellikle Konak ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, kot farkından dolayı yolun seviyesinin altında kalan iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, gece haberi alır almak soluğu iş yerlerinde aldı. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, şoku atlattıktan sonra temizliğe başladı. Gülhan Şenözgür ve ağabeyi Hasan Şenözhür'ün işlettikleri kafede büyük zarar oluştu. Gülhan Şenözgür, "Akşam saat 02.00 sıralarında ağabeyimin telefonu ile uyandım. Geldiğimizde dizimize kadar su ile karşılaştık. İzmir'in en merkezi yerinde bunu yaşamak şaşkınlık verici. Geldiğimizde içeriye girmemizin imkanı yoktu. Biz büyük zorlukla girdik. Normal ev tipi buzdolabının suyun şiddeti ile devrildiğini gördük" dedi. Yaşadıkları şaşkınlığı anlatan Şenözgür, şunları söyledi:

" Mutfağın tam ortasında dipfriz var o da devrildi. Eşyalarımızın hepsi suyun altında kalmıştı. Şuanda burası kullanılmaz durumda. Bir daha böyle bir yağmur yağmaması için dua edeceğiz. Rögarlar bu şekilde olduğunda biz hep aynı şeyle karşılaşacağız. Bir şimdi burayı temizleyeceğiz. Camlarda patlama oldu. Bunların tadilatı yapılacak. Araç ve gereçler yenilenecek. İşimiz bayağı aksayacak."

Elektrik dükkanın bulunan Muzaffer Özgül de, iş yerine dolan balçıkları temizledi, camları sildi. Elektrikli panjurun kapalı olmasına rağmen işyerine su girdiğini ifade eden Özgül, temizliği bitirdikten sonra işyerini açtı.

'ALT YAPI YETERSİZ'

Öte yandan, Karabağlar ilçesine bağlı Eskiizmir semtindeki bazı işyerlerini su bastı. Ahmet Köşk'e ait manav dükkanı sular altında kalırken, çok sayıda gıda ürünüyle laptop kullanılamaz hale geldi. Köşk, "Sabah geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık ve temizliğe başladık. Altyapımız çok yetersiz, yetkililerden burayla ilgilenmelerini bekliyoruz" dedi. Eskiizmir Caddesi üzerindeki bazı kırtasiyelerde de, sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye edip, temizlik yaptı. Karabağlar Belediyesi'ne ait, tazyikli su tankerleri de, yağmur sularının biriktirdiği pislikleri temizlemek için çalışma yaptı.

SU BASAN KARAKOL TEMİZLENDİ

Gece saatlerinde, suyun bastığı Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'nin bahçesindek su tahliyesi ve temizlik işlemleri de tamamlandı. Yağmur suları, karakolun içine girmedi, ancak bahçede biriken sular uzun süre tahliye edilemedi. Hem polisler hem de belediye ekipleri, karakolda bahçesinde çalışma yaptı ve suları tahliye etti.

Görüntü Dökümü

---------

-Anons

-elden dolayı zarar gören iş yerlerinden görüntü

-u basan kafeden genel ve detay görüntüler

-ş yerlerini temizleyen vatandaştan görüntüler

-ş yeri sahipleri ile röpler

-Bahçesini su basan karakoldan görüntü

-Su basan işyerlerinden görüntü

-Tazyikli su tankerinin çalışmasından görüntü

-Manav Ahmet Köşk ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN, Melis KARAKUZULU- Mücahit BEKTAŞ- Davut CAN/ İZMİR,

=================

Kaynak: DHA