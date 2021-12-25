İzmir'de Gıda Çarşısı esnafına "indirim" ziyareti

İZMİR (AA) - MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile MÜSİAD Şube Başkanı Bilal Saygılı, döviz kurundaki gerileme sonrası fiyatlarında indirim yapan ve bu konuda hazırlıklarını sürdüren Gıda Çarşısı esnafına ziyarette bulundu.

Çarşı esnafıyla iş yerlerinde sohbet eden Şahin ve Saygılı, indirim yapanlara teşekkür etti.

MÜSİAD Şube Başkanı Saygılı, gazetecilere, derneğin başlattığı "Haydi Türkiye Şimdi İndirim Zamanı" kampanyası kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk lirasının güçlenmesi için esnafın da halkın yanında olması gerektiğini vurgulayan Saygılı, şöyle konuştu:

"Esnafımızla hemhal olup onlarla halkımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şunu da özellikle belirtmek isterim, roket hızıyla yükselen fiyatların paraşüt hızıyla aşağıya inmesini asla kabul etmeyiz. Devletin iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyması ve dövizin inmesi sonucunda esnafımızın, tüccarımızın, sanayicimizin, ham madde üreticimizin de tek yürekle fiyatları eski seviyesine getirmesi milli bir görevdir. Bu görevin layıkıyla yapılacağına inancımız tamdır."

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de dolardaki spekülatif artışların toplumda alım gücünü azalttığını söyledi.

Bu kapsamda hükümetin yaptığı çalışmayla birlikte doların normalleştiğini belirten Şahin, "Dolar normal seviyelere inse de fiyatların düşmediğini görüyoruz. Biz de esnafımıza, üreticilerimize bu düşüşlerin yapılması için ricada bulunmaya geldik. Ziyaret ettiğimiz ilk işletmede bu çalışmanın yapıldığını gördük, memnuniyet duyduk." dedi.

Çarşı esnafından Şehmuz Baran da halkın mağduriyet yaşamaması için ellerinden geleni yapacaklarını, pazartesi gününden itibaren bir indirim kampanyası hazırlığında olduklarını kaydetti.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

AA / Zeynep Çelikkol - Ekonomi Haberleri

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