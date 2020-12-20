Deprem öncesinde yan yatan binanın yıkım çalışmaları başladı
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Deprem öncesinde yan yatan binanın yıkım çalışmaları başladı

20.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:16

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yan yattığı tespit edilerek şubat ayında tahliye edilen binada yıkım çalışmaları başladı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yan yattığı tespit edilerek şubat ayında tahliye edilen binada yıkım çalışmaları başladı.

Kentte 30 Ekim'de meydana gelen deprem öncesinde zemin sorunu nedeniyle yan yattığı için gündeme gelen Fuat Edip Baksı Mahallesindeki 6 katlı Çiğdem Apartmanı için alınan yıkım kararı kapsamında bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Bina önünden geçen caddenin trafiğine kapatılmasıyla başlayan çalışmalarda polis ve itfaiye ekipleri de görev aldı.

Yan yattığı tespiti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı 22 daireli bina, can ve mal güvenliği açısından tehlike altında olması nedeniyle tahliye edilmişti.

Öte yandan deprem nedeniyle İzmir genelinde 109 bin 921 binada yapılan hasar tespit çalışması sonucu ağır hasarlı olduğu belirlenen 506 binadaki yıkım çalışmaları da sürüyor.

Deprem öncesinde yan yatan binanın yıkım çalışmaları başladı
Deprem öncesinde yan yatan binanın yıkım çalışmaları başladı
Deprem öncesinde yan yatan binanın yıkım çalışmaları başladı
Deprem öncesinde yan yatan binanın yıkım çalışmaları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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