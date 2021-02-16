İzmir'de deniz ulaşımına rüzgar engeli (2)

RÜZGAR, ÇÖP KONTEYNERLERİNİI DEVİRDİ

İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Vapur seferlerinin iptal edildiği kentte, dalgalar kıyılara kadar uzandı. Kuvvetli rüzgar, İnciraltı sahilinde birçok konteyneri devirirken, ağaçları da salladı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN