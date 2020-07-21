İZMİR Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localar kaldırıldı Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localar kaldırıldıİZMİR'in Çeşme ilçesindeki Altınkum plajına gelen tatilciler, işletmelerin kiraladığı şezlong ve günlüğü 1500 lira olan localar nedeniyle denize girilecek alanların kısıtlandığını belirterek, tepki göstermesinin ardından localar iş...

Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localar kaldırıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki Altınkum plajına gelen tatilciler, işletmelerin kiraladığı şezlong ve günlüğü 1500 lira olan localar nedeniyle denize girilecek alanların kısıtlandığını belirterek, tepki göstermesinin ardından localar iş makineleriyle kaldırıldı.

Yaklaşık 50 kilometrelik sahil kıyısı ve 50'nin üzerinde plajıyla, turizmin gözde merkezlerinden olan Çeşme'de vatandaşlar, çeşitli işletmelerin kumsallara koyduğu şezlong ve günlüğü 1500 liralık ahşap localar nedeniyle denize girecekleri alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi. İnce taneli ve altın rengi kumuyla gözde sahillerden biri olan Altınkum'daki özel işletmeler de vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşların Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla yaşanan olaya tepki göstermesinin ardından Çeşme Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri tepkilere neden olan locaları iş makineleriyle sahilden kaldırdı. Locaların sahibi olduğu işletmeye ise herhangi bir cezanın kesilmediği öğrenildi.

Kaynak: DHA