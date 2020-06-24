İzmir Büyükşehir Belediyespor'da 3 imza birden KADINLAR Hentbol Süper Lig'de mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi takviye çalışmalarına hız verdi.

KADINLAR Hentbol Süper Lig'de mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi takviye çalışmalarına hız verdi. İzmir ekibi, iç transferde Ece Sözmen ve Sibel Kıcıroğlu'nun sözleşmelerini birer yıl uzatırken, Kastamonu Belediyespor'dan Yasemin Güler'i de yine 1 yıllığına kadrosuna kattı. Üç sporcunun imza törenine genel sekreter Mustafa Ağme ile sportif direktör Saffet Türksoyuer katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyespor'da yetişip son 4 sezonu Kastamonu Belediyespor'da geçiren Yasemin Güler, "İzmir'e ve yuvama yeniden döndüğüm içim mutluyum. Başarılı olmak için takım arkadaşlarımızla ter dökeceğiz" dedi.



Kaynak: DHA