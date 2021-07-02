İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşına gösterilen tepkilere Başkan Soyer'den yanıt: Asıl konu hak ettiğini alamayanlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işçilere yaptığı son zamla en düşük işçi maaşının 7 bin 134 olması bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Belediye Başkanı Tunç Soyer de söz konusu eleştirilerden birini Twitter'da alıntılayarak, "Asıl konu hak ettiği maaşı alan işçilerimiz değil, hak ettiğini alamayan vatandaşlarımız" yanıtını verdi.

İzenerji işçilerinin maaşlarına yüzde 26 ile 30 arasında zam yapıldı. TİS ile evli ve 2 çocuğa sahip işçilerin eline sözleşmenin birinci yılında sosyal yardımlar, yol ve 300 TL alışveriş kartı dahil 7 bin 134 TL ile 7 bin 522 TL arasında ücret geçmesi teminat altına alındı.

"NEDEN BOŞ, VASIFSIZ İNSANLARIN CEBİNE GİRİYOR?"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Belediyeden 7 bin 134 lira maaş alan vasıfsız insan" başlığı altında, "İzmir belediyesinin işidir. Sebebini soruyorum neden? Neden vasıfsız elemanların maaşları, mühendis ve doktorların alacağı maaşları geçiyor? Neden x bir işi 2.825 lira yerine İzmir halkı 7 bin liranın üzerinde yaptırıyor? Senin benim vergilerimden gelen para neden boş vasıfsız insanların cebine giriyor? Maaş popülizmi ile nereye varmaya çalışılıyor? Bu nasıl bir cahilliktir?" düşüncesini dile getirdi.

"ASIL KONU HAK ETTİĞİNİ ALAMAYANLAR

Soyer şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki asgari ücret, mühendis, doktor maaşları düşük; işçilerimizinki yüksek değil. 4 kişilik bir hanenin yoksulluk sınırının 9 bin 332 TL olduğunu biliyor musunuz? Asıl konu hak ettiği maaşı alan işçilerimiz değil, hak ettiğini alamayan vatandaşlarımız. Emek mücadelesinde emekçilerimizle omuz omuza olmayı sürdüreceğiz çünkü beraber güçlü, birlikte İzmir'iz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 10 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi yüzlerce işçinin de katıldığı törenle imzalandı. Buna göre yüzde 26 ile 30.2 oranında zam ile İzenerji'de işçi maaşları 7 bin 134 TL-7 bin 522 TL arasında değişecek. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Eşit işe eşit ücret sözümüzün arkasında duruyoruz" derken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ise hükümeti eleştirdi.