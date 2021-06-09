İzmir BŞB hentbolda Gençoğlu'yla imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir BŞB hentbolda Gençoğlu'yla imzaladı

İzmir BŞB hentbolda Gençoğlu'yla imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda final oynayıp yeni sezonda ülkemizi Euro Cup'ta temsil etmeye hak kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Celal Gençoğlu ve yardımcı antrenör Senar Dayat'ın sözleşmeleri yenilendi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda final oynayıp yeni sezonda ülkemizi Euro Cup'ta temsil etmeye hak kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Celal Gençoğlu ve yardımcı antrenör Senar Dayat'ın sözleşmeleri yenilendi. Süper Lig'i 4'üncü bitirip Türkiye Kupası'nda finale çıkan İzmir ekibinde ilk iş olarak teknik ekip korunurken, 10 yıldır görev yapan Celal Gençoğlu ve Senar Dayat'ın sözleşmeleri uzatıldı.

İki antrenörün de kadın hentbolunda önemli bir konuma ulaştığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in spora kazandırdığı bakış açısı sayesinde başta hentbol olmak üzere tüm branşlarda özelikle son 2 yılda önemli bir ivme yakaladık. Yeniden yapılanma ve öz kaynakla başarıya odaklı sistemin en önemli adımı istikrar. Gençoğlu ve Dayat, uzun yıllardır bizimle birlikte ve yeni sezonda kulübümüze daha büyük başarılar getirecekler" diye konuştu.


İzmir BŞB hentbolda Gençoğlu'yla imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Sarp Akkaya Selçuk Balcı Funda Eryiğit
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Yiğit Şardan Nihat Özdemir Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir BŞB hentbolda Gençoğlu'yla imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 13:39:43. #1.13#

title