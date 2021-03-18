İzmir Balıkçı İş Adamları Derneğinde, Şahin Çakan güven tazeledi
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İzmir Balıkçı İş Adamları Derneğinde, Şahin Çakan güven tazeledi

18.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:42
İzmir Balıkçı İş Adamları Derneğinde, Şahin Çakan güven tazeledi

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneğinde mevcut başkan Şahin Çakan yeniden seçildi.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneğinde mevcut başkan Şahin Çakan yeniden seçildi.

İzmir Su Ürünleri Halinde bulunan dernek merkezinde gerçekleşen olağan genel kurulda tek listeyle seçime gidildi.

Yeniden başkanlığa getirilen Çakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem avcılık hem de kültür balıkçılığı alanında İzmir'in önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna işaret etti.

Sektörün sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini aktaran Çakan, "Derneğimiz sadece üyelerini değil sektördeki herkesi kucaklamayı hedef edinmiştir." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunda değişikliğe gittiklerini de belirten Çakan, şunları kaydetti:

"Bu yönetim kurulumuzda 2 kadın arkadaşımız da bize çalışmalarda yardım edecek. Her alanda olduğu gibi kadınlar, balıkçılıkta da fark yaratan kadınlarımızla daha güzel işlere imza atacağız. Böylece sektörde sadece erkeklerin değil kadınların da sözünün geçtiğinin mesajını vermek istedik."

Çakan'ın yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Cengiz Akbalık, İsmail Songur, Turgay Sunturlu, Hüseyin Öztürk, Mehmet İnce, Kahraman Heperdoğan, Meltem İnce, Kaya Totik, Deniz Gülkıran.

Denetim kurulu ise Nurettin Doğan, Gökhan Bozdoğan ve Emre Salman'dan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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