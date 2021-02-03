İzban açıldı mı? İZBAN bugün çalışıyor mu? İZBAN seferleri ve güzergah açıklamaları nedir?

2 Şubat tarihinde İzmir'de meydana gelen şiddetli yağış hayatı felç etti. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Trafiğin durma noktasına geldiği İzmir'in ulaşım araçlarından İZBAN da bazı seferlerini iptal etti. Peki, 3 Şubat İzban açıldı mı? İZBAN bugün çalışıyor mu? İZBAN seferleri ve güzergah açıklamaları nedir?

2 Şubat tarihinde İzmir'de meydana gelen şiddetli yağış hayatı felç etti. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Trafiğin durma noktasına geldiği İzmir'in ulaşım araçlarından İZBAN da bazı seferlerini iptal etti. Peki, 3 Şubat İzban açıldı mı? İZBAN bugün çalışıyor mu? İZBAN seferleri ve güzergah açıklamaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

İZBAN AÇILDI MI?

Naldöken - Halkapınar arasında, şiddetli yağışın meydana getirdiği sorun da çözümlendi ve tüm hattımız, planlanan tren trafiğine açıldı.

Geçmiş olsun dileklerimizi iletir, İyi yolculuklar dileriz.

'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı.

İZMİR BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMASI NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz.

Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın.

Değerli hemşehrilerimiz, dere taşkınları nedeniyle oluşan su baskınları yüzünden İZBAN, Tramvay ve bazı hatlardaki otobüs seferlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz toplu taşıma araçlarının güzergahlarını açık tutmak için var gücüyle çalışıyor."