İyilik Kervanı" Samsun'a Geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, partisinin başlattığı "İyilik Kervanı" çalışması kapsamında Samsun'a geldi.

Dervişoğlu, beraberinde, partisinin Genel İdare Kurulu üyeleri ve milletvekilleri ile birlikte Samsun İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililere İyilik Kervanı hakkında bilgi veren Müsavat Dervişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Merkezi'nin sorunları yerinde tespit etmek, çözüm önerilerini de belirlemek amacıyla başlattığı İyilik Kervanı kapsamında Samsun'a geldiklerini söyledi.

Bugüne kadar 62 il ziyaretini gerçekleştirdiklerini belirten Dervişoğlu, "Türkiye'nin büyük dertlerini yerinde gözlemlemek, dert ile hemdert, hali ile hemhal olmak için İYİ Parti Genel Merkezi olarak 'İyilik Kervanı' diye bir etkinlik düzenledik. Genel Merkez ve yerel teşkilatlarda bugüne kadar 62 il ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Gelecek hafta, Doğu ve Güneydoğu illerine gideceğiz. Sorunları yerlerinde tespit ediyoruz. Sivil toplum örgütleri, kanaat önderleriyle görüşerek sorunları çözmek adına projeleri tartışıyoruz." dedi.

Dervişoğlu, "Karşı karşıya bulunduğumuz ekonomik buhranların aşılması noktasında önemli tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesi söz konusu." diye konuştu.