İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı görevine Güler Funda Dağ getirildi
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İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı görevine Güler Funda Dağ getirildi

29.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:34
İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı görevine Güler Funda Dağ getirildi

İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanlığına kısa süre önce hayatını kaybeden eski ilçe başkanı Erdal Dağ'ın eşi Güler Funda Dağ'ın getirildiği bildirildi.

İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanlığına kısa süre önce hayatını kaybeden eski ilçe başkanı Erdal Dağ'ın eşi Güler Funda Dağ'ın getirildiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ'ın vefatının tüm camiayı derinden üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, Melikgazi ilçe yönetiminin vefa örneği göstererek ortak önerileri ile Erdal Dağ'ın eşi olan İl Kadın Politikaları Başkanı Güler Funda Dağ'ın ilçe başkanlığına aday gösterildiği ve Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimle yeni başkan olarak seçildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 15:36:34. #1.14#
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