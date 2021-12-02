İYİ Parti'li Dervişoğlu: Gerçek çözüm, hemen seçimdir

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Dervişoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türk lirasının cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde değer kaybettiğini söyledi. Yatırımcıların önünü göremediğini kaydeden İYİ Parti'li Dervişoğlu, "Tüm bunlar olup biterken iktidar bu gerçekleri görmüyor. Türk milleti, hiç bu kadar yalnız bırakılmamıştır" diye konuştu.

"Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'ın görevinden affedildiğine dair kararname gece yarısı yayımlandı ve yeni bir atama yapıldı. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır ki sorumlu insanların şerefiyle dahi istifa etmesine izin vermiyor, affedilme olarak tanımlanıyor. Bu utanç verici bir durumdur. Yakın takvim içinde 3 hazine ve maliye bakanı, 4 merkez bankası başkanı, 3 merkez bankası başkan yardımcısı, 2 varlık fonu genel müdürlüğü değişikliği yapılmıştır. Yaşanan bu değişiklikler göstermektedir ki hükümetin ekonomi yönetimi artık aklını kaybetmiştir. Anlaşılan o dur ki bu iktidar gitmeden artık bu büyük millet huzur bulamayacaktır. Bakan ve bürokrat değişiklikleri ile gece yarısı kararnameleri çözüm değildir. Gerçek çözüm, hemen seçimdir. Büyük Türk milleti, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı görevinden affetmeye hazır ve nazırdır."

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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