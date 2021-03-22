İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar
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İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar

22.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:50

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta ve Ankara Milletvekili, eski TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz TBMM'de düzenledikleri ortak basın toplantısıyla, Merkez Bankası Başkanlarının 5 yıl için atanacağı ve bundan önce görevden alınamayacağını belirten tek maddelik kanun teklifini TBMM'ye sunacaklarını duyurdu.

Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar ile 4.5 aylık Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu getirilmişti. Bu gelişme sonra harekete geçen İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta ve Ankara Milletvekili, eski TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi.

"MALİYET, MİLLETİN HESABINA YAZILIYOR"

Tatlıoğlu açıklamasında şunları söyledi: "Esasen daha çok yeni faizler 10.25'ten, 19'a çıkartılmış ve Türkiye çok ciddi bir maliyet yüklenmiştir. Bu maliyetin boyutu şöyle, OECD ülkelerinde 37 ülkenin 21'inin faizi sıfırdır, en yüksek faiz yüzde 19'la Türkiye'nindir. Türkiye ekonomik istikrarı sağlama adına bu kadar yüksek faizi yüklenmiş ve kendisine bir yön ararken Sayın Erdoğan'ın bu kararı Türkiye ekonomisine suikast etkisiyle yeni bir dengesizliği yol açmıştır. Ortaya çıkan maliyet milletimizin hesabına yazılmaktadır.

İYİ Parti'den Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar

TEK MADDELİK KANUN TEKLİFİ VERECEKLER

Türkiye için tek çözüm milli iradeye başvurmaktır. Bu karar Türk ekonomisinde ve genel sorunlarda bir çözüm bulunacağı anlayışını getirecektir. Güven ülkeden sürgüne gönderilmiş, akıl da ülkeyi yönetenleri terk etmiştir. Milli iradeye gitmenin dışında anlamlı bir çözüm gözükmemektedir. İYİ Parti olarak yarın TBMM'ye tek maddelik bir kanun teklifi vereceğiz. Bu teklifte 'Merkez Bankası Başkanları 5 yıl için atanır ve bu 5 yıl içerisinde hiçbir şekilde görevden alınamaz'dan ibaret kanun teklifini Meclis'e vereceğiz."

İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar

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