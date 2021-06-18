İyi Kargo nedir? İyi Kargo çalışma saatleri nedir? İyi Kargo'nun sahibi kimdir?

Pandemi süresince en çok tercih edilen şirketler arasında yer alan kargo şirketleri hakkında güvenli teslimat ve çalışma saatleri hakkında çok sayıda bilgi araştırılmakta. Vatandaşlar tarafından son dönemde en çok araştırılan kargo şirketleri arasında "İyi Kargo" yer almakta. Peki, İyi Kargo nedir? İyi Kargo'nun sahibi kimdir? İyi Kargo çalışma saatleri nedir?

Pandemi süresince birçok kişinin bulaş riskine karşı tercih ettiği kargo şirketleri açılış, kapanış saatleri ve hafta sonu açık olup, olmadığı ile ilgili aramalar yapılmakta. Son dönemde internette en çok aratılan kargo şirketleri arasında yer alan İyi Kargo'da bunlardan bir tanesi. Peki İyi Kargo nedir? İyi Kargo çalışma saatleri nedir? İyi Kargo'nun sahibi kimdir?

İYİ KARGO NEDİR?

"Her Projemize ilk günkü heyecan ile başlıyor ve en ''İYİ'' sini yapmak için çalışıyoruz." sloganıyla faaliyetlerine başlayan "İyi Kargo" DVR Şirketler Grubu'nun yeni üyesidir. Türkiye'de kargo sektörüne yeni bir soluk getirerek yenilikçi çözümler vaad ediyor.

İYİ KARGO'NUN ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

İyi Kargo çalışma saatleri 08:30 ile 17:30 arasında hizmet vermektedir. Hafta sonu çalışma saatleri ise Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında kargo teslimatı yapabilirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

İYİ KARGO hakkındaki detaylı bilgilere 444 8579 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

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İYİ KARGO'NUN SAHİBİ KİMDİR?

Ticari Faaliyetlerine Mustafa DUVAR tarafından 1992 yılında başlayan DVR LOJİSTİK Şirketi, ticari faaliyetlerini İthalat ve İhracatçıların çözüm ortağı olarak sürdürürken 1994 yılında taşımacılığına Turizm sektöründe BOSS TOUR ve TOUR27 şirketlerini de ekleyerek DVR ŞİRKETLER GRUBUNUN faaliyet alanlarını genişletmiştir.