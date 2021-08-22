İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinden afetin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'a yardım eli
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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinden afetin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'a yardım eli

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinden afetin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'a yardım eli
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Türkiye kampüslerinin t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, yardım elini bu kez selin vurduğu Kastamonu ve Sinop'a uzattı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Türkiye kampüslerinin t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, yardım elini bu kez selin vurduğu Kastamonu ve Sinop'a uzattı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe belediyeler ve İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iletişime geçen öğrenciler, hazır gıdadan içme suyuna, bebek mamasından hijyen setine kadar birçok ihtiyaç listesindeki malzemeyi bölgeye gönderdi.

t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, daha önce de İzmir deprem bölgesine yardım, Giresun'a kitap bağışı, Hatay için orman kampanyaları gibi birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmıştı.

Akademi öğrencileri, geçen yıl Hatay'da meydana gelen yangında yok olan ormanlar için "Bir Fidan, Bir Nefes" projesi ile de Hatay'a hatıra ormanı yapmayı başardı.

Öğrenciler, her yıl ihtiyaç sahibi bir okula kitap, kıyafet ve okul araç gereçleri desteğinde bulunuyor. "Her Okul Bir Kütüphane" projesini yürüten öğrenciler, sel felaketinden etkilenen Giresun'un Dereli ilçesine de geçen yıl 15 bin adet kitap bağışlamıştı.

İzmir deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan battaniye ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım kolilerini vatandaşlara ulaştıran t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, geçen yıl uzun bir süre bölgeye yardımlarını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, zor zamanlarda birlik ve beraberlik duygusu ile dayanışma örneği gösteren öğrencilere başlattıkları anlamlı yardım kampanyası için teşekkür ederek, öğrencilerinin duyarlılıklarıyla gurur duyduğunu belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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