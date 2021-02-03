İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 0-0
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İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 0-0

03.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:59
İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 0-0

STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Özgür Yankaya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray-, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hazdiahmetovic, Jevtovic (Dk. 46 Bytyqi), Sekidika (Dk. 75 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 66 Rahmanovic), Milosevic (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir 

HAKEMLER:   Özgür Yankaya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray-, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hazdiahmetovic, Jevtovic (Dk. 46 Bytyqi), Sekidika (Dk. 75 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 66 Rahmanovic), Milosevic (Dk. 46 Musa)(Dk75  Oğuz Kağan), KravetsGENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt-, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Murat (Dk. 67  Rahmetullah Berişbek)  , Motta, Candeias (DK. 90 Ayite), Furman, Sefa, Stancu (Dk. 60 Si)GOLLER:  SARI KARTLAR: Hadziahmetovic, Rahmanovic  (İttifak Holding Konyaspor)- Motta, Furman, Arda (Gençlerbirliği) Süper Lig'in 23'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. 19'uncu dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Nordfeldt'te kaldı. 21'inci dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Eray'da kaldı. 25'inci dakikada   Skubic'in  kafa pasında ceza sahasında topu önünde bulan Kravets'in şutunda kaleci Nordfeldt kurtardı. 57'nci dakikada  ceza sahasında toplu buluşan Cikalleshi'nin şutunda kaleci Nodfeldt kornere çeldi.  64'üncü dakikada Furman'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sefa'nın şutunu kaleci Eray kornere çeldi. 71'inci dakikada Hadziahmetovic'in  ceza sahası dışında serbest vuruşunda top yan ağlarda kaldı.  84'üncü dakika  ceza sahasına topla buluşan Polomat'ın şutu yandan auta çıktı. Karşılaşma golsüz sona erdi. 

 


- Konya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA

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