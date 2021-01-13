İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Son 16 tur karşılaşmaları devam ediyor. Bu maçlardan birisi de İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK arasında oynanacak. Peki İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK maçı 13 Ocak Çarşamba 2021 günü (bugün) saat 15:45'de ATV'de başlayacaktır.
KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK maçı A Spor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.
KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMLERİ KİM?
SUAT ARSLANBOĞA(Hakem)
DENİZ TURGUT(1. Yardımcı Hakem)
MURAT ERGİN GÖZÜTOK(2. Yardımcı Hakem)
DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
LEVENT KARABUDAK(Temsilci)
KİRAMİ ÇELİK(Temsilci)
ERHAN ŞAHİN(Temsilci)