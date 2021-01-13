İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13.01.2021 10:48 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:17
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Son 16 tur karşılaşmaları devam ediyor. Bu maçlardan birisi de İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK arasında oynanacak. Peki İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK maçı 13 Ocak Çarşamba 2021 günü (bugün) saat 15:45'de ATV'de başlayacaktır.

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK maçı A Spor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMLERİ KİM?

SUAT ARSLANBOĞA(Hakem)

DENİZ TURGUT(1. Yardımcı Hakem)

MURAT ERGİN GÖZÜTOK(2. Yardımcı Hakem)

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

LEVENT KARABUDAK(Temsilci)

KİRAMİ ÇELİK(Temsilci)

ERHAN ŞAHİN(Temsilci)

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