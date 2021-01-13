İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Son 16 tur karşılaşmaları devam ediyor. Bu maçlardan birisi de İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK arasında oynanacak. Peki İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?