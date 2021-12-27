İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalarken, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek üstlendi.

Bu sezon sahasında yenilgi yüzü görmeyen Konyaspor, zirve yarışında 36 puanla lider Trabzonspor'u takip ediyor. Yeşil-beyazlı ekip bu maçtan galip ayrılarak liderle arasındakı puan farkını 7 puana düşürerek sezonun ilk yarısını kapatmayı planlıyor. 28 puanla 7'nci sırada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ardından Önder Karaveli ile çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan aldı.

Siyah- beyazlı ekipte Göztepe maçında gördüğü kırmızı Rosier'in yerine Umut forma giydi. Konyaspor da eksik oyuncuların yerine Adil, Michalak, M'Poku kadroda yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Spor Haberleri

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