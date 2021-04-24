İttifak Holding Konyaspor - Atakay Hatayspor: 0-0
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İttifak Holding Konyaspor - Atakay Hatayspor: 0-0

İttifak Holding Konyaspor - Atakay Hatayspor: 0-0
Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA - Haberler | Spor

STAT: Medaş Konya Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Atilla Karaoğlakey, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic-, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic (Dk. 46 Diomande), Hadziahmetovic, Sekidika, Rahmanovic (Dk. 67 Kravets), Bytyqi (Dk. 75 Shengelia), Cikalleshi (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Atilla Karaoğlakey, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic-, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic (Dk. 46 Diomande), Hadziahmetovic, Sekidika, Rahmanovic (Dk. 67 Kravets), Bytyqi (Dk. 75 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 85 Daci)ATAKAŞ HATAYSPOR: Mohamedi-, Popov, Billong, Santos, Sackey, Aabid (Dk. 64 Muhammed), Katranis, Kamara, Ribeiro, Akintola (Dk. 90+2 Burak), BoupendzaGOLLER: SARI KARTLAR: Abdülkerim, Diomande, Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Kamara (Atakaş Hatayspor)Süper Lig'in 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. 25'inci dakikada Guılherme'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Rahmanovic'ın kafa vuruşanda kaleci Mohamedi, topu kornere çeldi. 45'inci dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında altıpas üzerinden Akintola'nın kafa vuruşunda kaleci Sehic kutardı. Dönen topu önünde bulan Rayana'nın ara pasında Boupendza'nın şutu kaleci Sehic'in döndü. Altıpas çizgisinde topu önünde bulan Kamara'nın şutunu Sehic birkez daha müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı. 66'ncı dakikada Boupendza'nın ceza dışından serbest vuruşunda top kaleci Sehic de kaldı. 84'üncü dakikada Kravets'in ortasında ceza sahasında toplu buluşan Sekidika'nın şutu üstten auta çıktı. 90+4'üncü dakikada hakem Atilla Karaoğlan, pozisyona itiraz eden İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a sarı kart gösterdi. Karşılaşma golsüz sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA

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