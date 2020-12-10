İttifak Holding Konyaspor, Ankaragücü deplasmanına hazırlanıyor
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İttifak Holding Konyaspor, Ankaragücü deplasmanına hazırlanıyor

10.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:36
İttifak Holding Konyaspor, Ankaragücü deplasmanına hazırlanıyor

İttifak Holding Konyaspor, cumartesi günü karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, cumartesi günü karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan antrenman, topla oyun ile devam etti. Antrenmanda, Artem Kravets ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Oyuncular, 5'e 5 dönüşümlü olarak oynanan maçlarla antrenmanı tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, Ankaragücü deplasmanına hazırlanıyor
İttifak Holding Konyaspor, Ankaragücü deplasmanına hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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