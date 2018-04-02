İtso'da Meclis Seçimi Yapıldı

İznik Ticaret ve Sanayi Odası'nın 7 gruptan oluşan meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimi tamamlandı.

Mevcut Başkan Mahmut Dede ile Meclis Başkanı Serkan Manço'nun yarıştığı İTSO'da Dede'nin listesi 5, Serkan Manço'nun listesi ise 2 grupta seçimi kazandı. Yaklaşık 500 mevcut üyesi bulunan İznik TSO seçimlerinde 281 üye oy kullandı. 4 oyun geçersiz sayıldığı meclis seçiminde Mahmut Dede 163, Serkan Manço 115 oy aldı. Tüzük gereği yönetim kurulu ve başkan seçimi 7 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. - BURSA