İTO Başkanı Avdagiç: "Yeni Bir Heyecan ve Enerjiyle Çalışmalara Devam Edeceğiz"

Şekip Avdagiç, oy birliğiyle İstanbul Ticaret Odası'nın yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Avdagiç, "Yeni bir heyecanla ve enerjiyle yönetim kurulumuz İstanbul Ticaret Odası'nda bir yandan devam eden projeleri tamamlamak üzere çalışmalarına devam edecek, bir taraftan da kendi ajandasını hayata geçirmek konusunda çalışmalar yapacak" dedi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul'daki 81 Meslek Grubu'nu temsil eden 261 Meclis Üyesi, yeni dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini belirledi. Saat 17.00'de sona eren seçim sonuçlarına göre Şekib Avdagiç, 136 yıllık bir geçmişe sahip olan İTO'nun 24'üncü Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

"Yeni bir heyecan ve enerjiyle çalışmalara devam edeceğiz"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Avdagiç, yeni bir heyecan ve enerjiyle görevlerine devam edeceklerini ifade ederek, "Öncelikle seçim sürecinde bize güç veren katkı sağlayan tüm İstanbul Ticaret Odası üyelerine, seçilen meclis üyelerimize, komite üyelerimize ve bugün seçilen yönetim kurulu üyelerine tebriklerimi ifade etmek istiyorum. İnşallah İTO'nun önümüzdeki 4 dönem görev yapacak yönetim kurulu bugün tek liste halinde seçime girdi ve seçildi. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde yeni bir heyecanla ve enerjiyle yönetim kurulumuz İstanbul Ticaret Odası'nda bir yandan devam eden projeleri tamamlamak üzere çalışmalarına devam edecek, bir taraftan da kendi ajandasını hayata geçirmek konusunda çalışmalar yapacak" dedi.

İTO'nun yeni başkanı seçilen Şekib Avdagiç'in listesinde şu isimler yer alıyor:

İsrafil Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık, Adil Coşkun

Yedek üyeler:

Mehmet Akif Özyurt, Murat Dursun, Zeki Paşalı, Mehmet Metin Korkmaz, İlhami Demir, Mehmet Ünsal Ulukır, Münür Üstün, Şevket Aksoy, Abdülkadir Yıldız, Nesim Ayyıldız - İSTANBUL