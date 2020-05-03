İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz tekstilde 'yeni normal'i anlattı

'Patronlar Anlatıyor' bu hafta İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkanı (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz'ü ağırladı.

'Patronlar Anlatıyor' bu hafta İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkanı (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz'ü ağırladı. Vahap Munyar'ın konuğu Öksüz, COVID-19 salgınının etkilerini ve tekstilde 'yeni normal'in nasıl olacağını anlattı.