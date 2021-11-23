İtfaiye, demir parmaklığı kırıp kediyi kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben - Haberler | Güncel
ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde tren garının hangar kısmında mahsur kalan kedi, demir parmaklık kırılarak kurtarıldı.
ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde tren garının hangar kısmında mahsur kalan kedi, demir parmaklık kırılarak kurtarıldı.
İstasyon Mahallesi'ndeki tarihi garda devriye görevi yapan Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hangarda kedi sesi duydu. Kedinin çıkarılması için polis, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada polis kediyi, küçük penceredeki demir parmaklık arasından besledi. İtfaiye ekiplerinin demir parmaklığı kırmasıyla kedi kurtarıldı. Polis, hangar dışına çıkan kediye yiyecek verdi.