İtfaiye, demir parmaklığı kırıp kediyi kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtfaiye, demir parmaklığı kırıp kediyi kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben - Haberler | Güncel
İtfaiye, demir parmaklığı kırıp kediyi kurtardı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde tren garının hangar kısmında mahsur kalan kedi, demir parmaklık kırılarak kurtarıldı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde tren garının hangar kısmında mahsur kalan kedi, demir parmaklık kırılarak kurtarıldı.

İstasyon Mahallesi'ndeki tarihi garda devriye görevi yapan Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hangarda kedi sesi duydu. Kedinin çıkarılması için polis, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada polis kediyi, küçük penceredeki demir parmaklık arasından besledi. İtfaiye ekiplerinin demir parmaklığı kırmasıyla kedi kurtarıldı. Polis, hangar dışına çıkan kediye yiyecek verdi.


İtfaiye, demir parmaklığı kırıp kediyi kurtardı

İtfaiye, demir parmaklığı kırıp kediyi kurtardı

MALTEPE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE BOYA SÖKÜCÜ DÖKTÜ

MALTEPE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE BOYA SÖKÜCÜ DÖKTÜ

 İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

 Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title