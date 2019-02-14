İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu

Yıllardır konuşulan Gülben Ergen ve Bülent Ersoy'un çok sayıda taksi plakası olduğu iddialarına açıklık getiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, açıklık getirdi.

"BİR KİŞİ İKİNCİYİ TAKSİYİ ALAMAZ"

Yasalara göre her gerçek kişinin sadece bir taksi plakası alabileceğini kaydeden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Eyüp Aksu, "Bülent Ersoy, Gülben Ergen gibi ünlülerin, futbolcuların onlarca taksisi var efsanelerini haber olarak arada görüyoruz ama doğru değil. Ünlülere kayıtlı bir plaka kaydı İstanbul'da yok. Bir ticari taksiyi bir kişi veya on kişi ortaklaşa alabilir ama bir kişi ikinci taksiyi alamaz. Kanun burada çok net." ifadelerini kullandı.

"YATIRIM YAPACAK ZEKAM YOK"

Geçtiğimiz aylarda "Ünlüler Trafikte" programının konuğu olan Gülben Ergen, 20-30 tane sarı taksi plakası olduğu iddialarına açıklık getirmişti. Ergen, "Taksi plakası sahibi değilim. Meslek hayatımda bu kadar ihtarname yolladığım başka şey yoktur. Benim taksi plakasına yatırım yapacak kadar bir zekam yok. Mesleğime çok para harcadım. Sponsorluklarla ilgili çok saçma sapan ukalalıklar yaptım. Sosyal medyada, Instagram'da reklam kabul etmedim. Ben çalışmadan yaşayamam, üç tane çocuk bakıyorum. Yatırım konusunda çok başarısızım. Sanatçı da böyle şeyleri çok bilmemeli. Müziğe aklı eren birisinin 88 tane tapusu olmamalı. Bu işe kalbini koymuş bir kadınım ben." dedi.