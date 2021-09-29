İtalyanlar'dan Ebrar Karakurt'a yeni lakap! Milli voleybolcunun soyadından ilham aldılar - Haberler Spor
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İtalyanlar'dan Ebrar Karakurt'a yeni lakap! Milli voleybolcunun soyadından ilham aldılar

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İtalyanlar'dan Ebrar Karakurt'a yeni lakap! Milli voleybolcunun soyadından ilham aldılar

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olmasının ardından ilk röportajını verdi. Milli voleybolcu, takım arkadaşlarının kendisine "Kara" diye seslendiğini ifade ederken, "Bana Türkiye'de 'Wolfy' (Kurt gibi) dediklerini söyledim. Hoşlarına gitti ama bana Karakurt'tan 'Kara' deme kararı aldılar. Kara da sanırım İtalyanca'da 'canım' anlamına geliyormuş" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda performansıyla kendine hayran bırakan Ebrar Karakurt, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına transfer oldu. Milli voleybolcu yeni takımının formasıyla verdiği ilk röportajda takım arkadaşlarının kendisine taktığı lakabı söyledi.

"TAKIM ARKADAŞLARIM BANA LAKAP BULMAK İSTEDİ"

DW Türkçe'ye konuşan Ebrar Karakurt, İtalya'daki takım arkadaşlarının kendisine 'Kara' diye seslendiğini ifade etti. Genç voleybolcu, "Takım arkadaşlarım bana lakap bulmak istedi. Ebrar onlara uzun geldi. Bana Türkiye'de 'Wolfy' (Kurt gibi) dediklerini söyledim. Hoşlarına gitti ama bana Karakurt'tan 'Kara' deme kararı aldılar. Kara da sanırım İtalyanca'da 'canım' anlamına geliyormuş." dedi.

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İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı

İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
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Haber: İtalyanlar'dan Ebrar Karakurt'a yeni lakap! Milli voleybolcunun soyadından ilham aldılar - Haberler Spor
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