İtalyanlar çıldırdı! Uğurcan Çakır Inter'e, Altay Bayındır da Juventus'a gidiyor
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İtalyanlar çıldırdı! Uğurcan Çakır Inter'e, Altay Bayındır da Juventus'a gidiyor

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İtalya Serie A'nın iki köklü ekibi Inter ve Juventus, Milli Takım'ın file bekçilerine göz dikti. Bir süredir Inter'in Uğurcan için ciddi şekilde girişimi olduğu konuşuluyor. Altay Bayındır da Juventus'un gündeminde. İki kalecinin de 20 milyon euro civarı bir bedelle ayrılması muhtemel gözüküyor.

Milli Takım'ın kalecileri paylaşılamıyor. İtalya'nın devleri Inter ve Juventus, yıldız kalecilerimiz için devreye girdi. Bir süredir Inter'in Trabzonspor'la teması olduğu biliniyor. Sezonu şampiyon tamamlayan Inter, çok fazla açılmadan transfer yapmak istiyor. Uğurcan için 20 milyon euro şu anda Inter için makul bir bedel olarak gözüküyor.

İtalyanlar çıldırdı! Uğurcan Çakır Inter'e, Altay Bayındır da Juventus'a gidiyor

TAKIMLARDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a da Juventus'un ciddi şekilde ilgisi var. Ancak Uğurcan'la ilgilenen Inter'in Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye resmi mektup gönderdiği iddia edildi. İki kalecinin de İtalya'ya gitme ihtimali çok yüksek. İki kaleci de İtalya'ya gidecek gibi gözüküyor ancak takımlarda değişiklik olabilir.

İtalyanlar çıldırdı! Uğurcan Çakır Inter'e, Altay Bayındır da Juventus'a gidiyor
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İtalyanlar çıldırdı! Uğurcan Çakır Inter'e, Altay Bayındır da Juventus'a gidiyor - Haberler Spor
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