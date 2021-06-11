İtalyanlar bile çıkardığı topa inanamadı! Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışla gündeme oturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalyanlar bile çıkardığı topa inanamadı! Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışla gündeme oturdu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'yla karşılaşıyor. Karşılaşmaya tutuk başlayan Milli Takım'da Uğurcan Çakır, kalesinde devleşti. İtalyanların kullandığı kornerde Chiellini'nin kafa vuruşunu çıkaran Uğurcan, sosyal medyada gündeme oturdu.

Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'yla karşılaşıyor. Topu rakibe bırakarak hızlı hücumlarla şans bulmaya çalışan A Milli Takım'da Uğurcan Çakır kalesinde devleşti.

İtalyanlar bile çıkardığı topa inanamadı! Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışla gündeme oturdu

ÖVGÜ YAĞDI

Milli kaleci, İtalyanların kullandığı kornerde Chiellini'nin kafa vuruşunu harika bir kurtarışla çıkardı. Bunun üzerine sosyal medyada gündeme oturan Uğurcan'a övgü yağdı.

İtalyanlar bile çıkardığı topa inanamadı! Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışla gündeme oturdu
İtalyanlar bile çıkardığı topa inanamadı! Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışla gündeme oturdu
İtalyanlar bile çıkardığı topa inanamadı! Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışla gündeme oturdu
İtalyanlar bile çıkardığı topa inanamadı! Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışla gündeme oturdu
İtalyanlar bile çıkardığı topa inanamadı! Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışla gündeme oturdu
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak
Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde 11 Haziran'da çıktığı 2 maçı da kazanamadı
Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde 11 Haziran'da çıktığı 2 maçı da kazanamadı
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Meral Akşener Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sarp Akkaya Selçuk Balcı Fatma Turgut Erkan Petekkaya
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalyanlar bile çıkardığı topa inanamadı! Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışla gündeme oturdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 23:20:43. #1.14#

title