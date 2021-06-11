İtalyanlar bile çıkardığı topa inanamadı! Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışla gündeme oturdu
Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'yla karşılaşıyor. Karşılaşmaya tutuk başlayan Milli Takım'da Uğurcan Çakır, kalesinde devleşti. İtalyanların kullandığı kornerde Chiellini'nin kafa vuruşunu çıkaran Uğurcan, sosyal medyada gündeme oturdu.
Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'yla karşılaşıyor. Topu rakibe bırakarak hızlı hücumlarla şans bulmaya çalışan A Milli Takım'da Uğurcan Çakır kalesinde devleşti.
ÖVGÜ YAĞDI
Milli kaleci, İtalyanların kullandığı kornerde Chiellini'nin kafa vuruşunu harika bir kurtarışla çıkardı. Bunun üzerine sosyal medyada gündeme oturan Uğurcan'a övgü yağdı.