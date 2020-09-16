İtalyan ünlü şarkıcı Sabrina Salerno adına İspanya'da futbol takımı kuruldu
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İtalyan ünlü şarkıcı Sabrina Salerno adına İspanya'da futbol takımı kuruldu

İtalyan şarkıcı Sabrina Salerno için İspanya'nın Sevilla kentinde bir futbol takımı kuruldu. Ünlü sanatçı, SS Sabrina Salerno adında kurulan kulüp için "Bu içtenlik karşısında çok onur duydum" ifadelerini kullandı.

16.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:53

İtalyan sanatçı Sabrina Salerno, kendi adıyla kurulan takımla gündem oldu. İspanya'nın Sevilla kentindeki bir grup genç, kurduğu takıma hayranı oldukları İtalyan sanatçı Sabrina Salerno'nun ismini verdi. Amatör olarak kurulan kulübün ismi Societa Sportiva Sabrina Salerno (Sabrina Salerno Spor Topluluğu) koyuldu.

İtalyan ünlü şarkıcı Sabrina Salerno adına İspanya'da futbol takımı kuruldu

"ÇOK MUTLUYUM"

52 yaşındaki şarkıcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sevilla'da Sabrina Salerno futbol takımı kuruldu. Bir grup genç ismimle amatör takım kurdu. Bu içtenlik karşısında çok onur duydum ve bana birçok ülkede popülerlik de kattı" ifadelerine yer verdi.

İtalyan ünlü şarkıcı Sabrina Salerno adına İspanya'da futbol takımı kuruldu

"İLK MAÇA GİDECEĞİM"

Şaşkınlığını gizleyemeyen Salerno, ilk maça gitmek istediğini de söyleyip "Arkadaşlarım bana haberi yolladı ve Sevilla'da takım mı kurdun? dediler. Bence olağan dışı bir olay bu. Çok mutlu oldum. Lig başlayınca ilk maçlarına da gitmeyi isterim" dedi.

İtalyan ünlü şarkıcı Sabrina Salerno adına İspanya'da futbol takımı kuruldu
İtalyan ünlü şarkıcı Sabrina Salerno adına İspanya'da futbol takımı kuruldu
Haber Yorumları (2)
ABAKÜS: Başkan da yaldır yaldırmış maşallah.
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IHTIYAR: DOYAMAM BAKMALARA, BENİ CİMCİKLE LOO, ISINDIM HAA
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500
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