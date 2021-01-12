İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı

12.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:07
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı

Güzelliğiyle ön plana çıkan ve pozlarıyla adından söz ettiren İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile samimi şekilde görüntülendi. İkilinin fotoğrafları İtalyan basınında manşet oldu.

Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, gönlünü Türk aktör Can Yaman'a kaptırdı.

Reklam filmi için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Can Yaman, gittiği mekanda güzel spor spikeri Leotta ile samimi görüntüler sergiledi. İkilinin sarmaş dolaş görüntüleri İtalyan basınında gündem oldu.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı

İTALYA'DA MANŞET OLDULAR

İtalya'da haftalık olarak yayın yapan "Chi" adlı magazin dergisinin manşetinde yer aldı. İkili Can Yaman'ın pazar günü Türkiye'ye dönmesiyle ayrıldı.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı
Haber Yorumları (1)
MEHMET: Yakalanmis vay be ne yapalim yani sosyetik Bozuntular
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mike Pence Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Ivana Sert Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Mesut Bakkal Sergen Yalçın Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kaza Türk Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 20:22:19. #1.15#
title