İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı

Güzelliğiyle ön plana çıkan ve pozlarıyla adından söz ettiren İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile samimi şekilde görüntülendi. İkilinin fotoğrafları İtalyan basınında manşet oldu.