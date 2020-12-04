İtalyan kulübü Napoli, stadının adını Diego Armando Maradona yaptı
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İtalyan kulübü Napoli, stadının adını Diego Armando Maradona yaptı

04.12.2020 20:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:40

İtalya'nın Napoli Belediyesi, Napoli takımının stadı San Paolo'nun ismini, kısa süre önce hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın adıyla değiştirdi.

Napoli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris'in önerisiyle belediye yönetimi San Paolo Stadı'nın adını Diego Armando Maradona olarak değiştirilmesini onayladı.

Açıklamada, "Napoli, Maradona'yı muazzam yeteneği ve ruhuyla 7 yıl boyunca Napoli'ye 2 lig şampiyonluğu ve diğer prestijli kupaları kazandıran tüm zamanların en büyük futbolcu olarak hatırlıyor" ifadesi kullanıldı. Napoli Belediyesi, 2017 yılında Maradona'ya fahri vatandaşlık da vermişti.

İtalyan kulübü Napoli, stadının adını Diego Armando Maradona yaptı

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Kalp krizi sebebiyle Kasım ayının son günlerinde ülkesi Arjantin'de vefat eden Maradona'nın ardından çok sevildiği Napoli kentinde binlerce taraftar, kendisini anmak üzere San Paolo Stadı önünde toplanmıştı. Napoliler, stada da Maradona isminin verilmesini talep etmiş bazı taraftarlar da stadın korkuluklarına "Diego Armando Maradona Stadı'dır" levhası asmıştı.

Maradona, 1984-1991 sezonları arasında formasını giydiği Napoli'nin 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası zaferi yaşamasında büyük rol oynamıştı.

İtalyan kulübü Napoli, stadının adını Diego Armando Maradona yaptı
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