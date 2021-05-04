Ghezzal'e hurma getiren İtalyan antrenör, Müslüman oyuncular için oruç da tutuyor

Beşiktaş'ın bu sezonki gizli kahramanlarından biri de Stefano Marrone. İtalyan kondisyoner futbolcularının sezonun son maçlarında bile diri görüntü sergilemesini sağladı. Ghezzal'in orucunu açması için hurma getiren İtalyan futbol adamı, Müslüman futbolcular için oruç tutuyor. Onların yaşadığı zorlukları anlamak için böyle bir tercihte bulundu.

Bir TV kanadılanda yorumculuk yapan Spor Yazarı Ergin Aslan'ın tecrübeli gazeteci Kartal Yiğit'e dayandırdığı habere göre Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoneri Stefano Marrone, Müslüman futbolcular için oruç tutuyor.

YÖNETİM TAKDİR EDİYOR

Onların oruç tutarken yaşadığı ya da yaşayabileceği zorlukları anlayabilmek adına böyle bir tercihte bulunan Marrone'nin işine olan saygısı yöneticilerden de büyük takdir görüyor.

İŞİNE ÇOK AŞIK

Beşiktaş'ın Hatayspor'u mağlup ettiği maçtan önce siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Ghezzal, orucunu saha içerisinde açmıştı. Cezayirli futbolcuya hurmasını ve suyunu getiren isim ise İtalyan kondisyoner Stefano Marrone idi. Marrone, sporcuların hem mental hem fiziksel durumunu anlamak için bir nevi gözlem yapıyor, oyunculara da motivasyon kaynağı oluyor.