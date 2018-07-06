İtalyan Kaleci Buffon, Fransız Ekibi PSG'ye Transfer Oldu

1978 yılında İtalya'da dünyaya gelen Buffon, futbol kariyerine 1991'de Parma altyapısında başlamıştı. Parma kariyerinde birer UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazanan Buffon, 2001 yılında bir kaleciye verilen rekor bonservis bedeliyle (52 milyon Euro) Juventus'un yolunu tuttu. Buffon, 23 yaşında kadrosuna katıldığı Juventus ile birçok başarının altına imza attı. Tecrübeli file bekçisi, Mayıs 2018'de 17 yıllık Juventus kariyerine nokta koyarak siyah-beyazlı kulüpten gözyaşları içinde ayrılmıştı. PSG, Buffon'u transfer ettiğini bir video ile duyurdu.

İŞTE BUFFON'UN KARİYERİ!

1978 yılında İtalya'da dünyaya gelen Buffon, futbol kariyerine 1991'de Parma altyapısında başladı. Futbola orta saha olarak başlayan Buffon, Kamerun'un eski file bekçisi Thomas N'Kono'dan etkilenerek kaleci olmaya karar verdi.

Milan maçı ile 1995'te A Takım'daki ilk maçına çıkan İtalyan kaleci, Parma ile 220 maça çıktı.

Parma kariyerinde birer UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazanan Buffon, 2001 yılında bir kaleciye verilen rekor bonservis bedeliyle (52 milyon avro) Juventus'un yolunu tuttu.