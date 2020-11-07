İtalyan golcü Mario Balotelli, 4. Lig ekibi Franciacorta ile idman yapıyor

Transfer dönemlerinde adı sık sık Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan İtalyan golcü Mario Balotelli, amatör lig olarak kabul edilen İtalya 4. lig takımı Franciacorta ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Forvet oyuncusu Balotelli, son olarak Serie A'da Brescia forması giydikten sonra serbest kaldı. Kulüp arayan İtalyan golcü, formada kalabilmek adına İtalya 4. lig takımı Franciacorta'da çalışmalarına devam ediyor.

SERGEN YALÇIN REDDETTİ

Beşiktaş yönetimi transfer döneminde 30 yaşındaki forvetle ilgilense de, transfer Sergen Yalçın'dan ret cevabı almıştı. Bunun üzerine siyah beyazlı yönetim, Balotelli'nin Sergen Yalçın'dan onay alamaması sonrası; kulüpte daha önce de forma giymiş olan Vincent Aboubakar'ı transfer etti.

MANCINI: "ÜZÜLÜYORUM"

İtalya teknik direktörü Mancini, Balotelli'nin kulüpsüz kalması için; "Onu böyle gördüğüm için üzgünüm. Normalde 30 yaşında bir futbolcu teknik gerekliliklere ve olgunluğa ulaşmış olur. Milli Takım için de çok yararlı olabilirdi. Onu seviyorum ve ne olursa olsun hayatta her zaman en iyisiyle karşılaşmasını umuyorum" demişti.