İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma öncesinde EURO 2020 resmi hesabının maçla ilgili skor tahminlerini sorduğu paylaşıma yorum yapan bir kullanıcı ise herkesi şaşırttı. Karşılaşmanın skorunu ve Merih Demiral'ın golü dahil tüm golleri atan futbolcuları bilen İtalyan taraftar binlerce etkileşim aldı.