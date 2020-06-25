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İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Lazio ve Inter puan kaybetti.

İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
25.06.2020 01:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 01:27

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Lazio ve Inter puan kaybetti.

Serie A'da 27. hafta, 3 müsabakayla tamamlandı.

Puan tablosunda ikinci sırada yer alan Lazio, ligin iddialı ekiplerinden Atalanta'ya konuk oldu.

Müsabakaya hızlı başlayan Lazio, 5. dakikada de Roon'un kendi kalesine attığı golle üstünlüğü yakaladı: 1-0.

Lazio, 11. dakikada Milinkovic-Savic ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Ev sahibi takım ise bu gollere 38. dakikada Gosens ile karşılık verdi ve ilk yarı Lazio'nun 2-1 üstünlüğüyle geçildi.

Atalanta, ikinci yarıda baskısını arttırdı ve 66. dakikada Malinovskyi ile skorda dengeyi sağladı 2-2.

Atalanta, 80. dakikada da Palomino ile 3. golü bularak 2 farklı geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasını bildi.

Bu sonuçla ligde 21 maç sonra kaybeden Lazio, şampiyonluk yolunda önemli puan kaybı yaşadı. 62 puanla 2. sırada yer alan Lazio ile lider Juventus arasındaki puan farkı da 4'e çıktı. Atalanta ise puanını 54'e yükselterek 4. basamakta yer aldı.

Inter'e şampiyonluk yolunda darbe

Ligde 3. sıradaki Inter'in, sahası San Siro'da Sassuolo ile yaptığı mücadele, gol düellosuna sahne oldu.

Mavi-siyahlı takım, Sassuolo karşısında 4. dakikada Caputo'nun golüyle 1-0 geriye düştü. Inter, bu gole 41. dakikada Lukaku'nun penaltıdan attığı golle yanıt verdi: 1-1.

İlk yarının son anlarında Inter, Biraghi ile bir gol daha bularak 2-1 öne geçti.

İkinci yarıda son anları büyük heyecana sahne olan maçın 81. dakikasında Berardi, konuk ekibe beraberliği getiren golü attı: 2-2.

86. dakikada ev sahibi Inter ise Valero ile yeniden öne geçti: 3-2.

Konuk Sassuolo, 89. dakikada Magnani ile maçtaki gol perdesini kapattı ve mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla, şampiyonluk mücadelesi veren Inter bugünkü puan kaybıyla büyük yara aldı. Lider Juventus'un haftayı Bologna deplasmanından aldığı 3 puanla kapamasının ardından Inter 58 puanla 3. sırada kaldı ve liderle arasındaki puan farkı 8'e çıktı.

Lazio ve Inter'in ligde bu hafta yaşadığı puan kaybı, en çok şampiyonluk yolundaki rakipleri Juventus'un işine yaradı.

Edin Dzeko attı Roma kazandı

Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in takımı Roma da konuk ettiği Sampdoria karşısında son dakikalarda bulduğu golle galibiyete ulaştı.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Sampdoria, 11. dakikada Manolo Gabbiadini ile 1-0 öne geçti. İlk yarı Sampdoria'nın üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda gol için baskısını arttıran ev sahibi Roma, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile önce 64. dakikada beraberliği sağladı, ardından da 85. dakikada 2-1 öne geçiren golü buldu.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in 72. dakikada Perez'in yerine dahil olarak son anlarında görev yaptığı maçı, Roma 2-1 kazanıp puanını 48'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Sampdoria ise 26 puanla 16. sırada yer buldu.

Roma'daki diğer milli futbolcu Mert Çetin ise maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: AA

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