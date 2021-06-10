İtalya maçı öncesi ünlü kuaför Samet Zili'den Milli futbolculara yeni tarz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya maçı öncesi ünlü kuaför Samet Zili'den Milli futbolculara yeni tarz

İtalya maçı öncesi ünlü kuaför Samet Zili'den Milli futbolculara yeni tarz
Haberler.com - Haberler | Spor

Ay Yıldızlı futbolcularımız, Euro 2020'nin açılış maçında İtalya ile yarın akşam zorlu bir maça çıkacak. Milli futbolcularımız, karşılaşma öncesinde Londra'nın ünlü kuaförü Samet Zili tarafından yeni tarzlarına kavuşturuldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle, geçtiğimiz yaz yapılması gereken Avrupa Futbol Şampiyonası bu seneye ertelenmişti. Turnuvanın açılış maçında ise Türkiye ile İtalya yarın akşam Roma'da karşı karşıya gelecek. Günlerdir bu maça hazırlanan milli futbolcularımız antrenmanlarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Tarzları ile dikkat çeken milli futbolcularımızın bir de ziyaretçisi vardı.

"UMARIM UĞURLU GELİRİM"

Londra'nın ünlü kuaförlerinden Samet Zilli, milli takımın kamp yaptığı otele gitti ve ay yıldızlı futbolcularımızı tıraş ederek yeni tarzlarına kavuşturdu. Samet Zili yaptığı açıklamada, milli futbolcularımıza uğurlu geleceğini düşündüğünü söyleyerek, "Kazanarak turnuvaya iyi başlayacağımızı düşünüyorum. Umarım yeni tarzları futbolcularımıza iyi gelir." İfadelerini kullandı.

Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi
Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi
Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz
Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz
Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons
Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Atilla Taş Fahriye Evcen Seren Serengil Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya maçı öncesi ünlü kuaför Samet Zili'den Milli futbolculara yeni tarz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 23:02:08. #1.16#

title