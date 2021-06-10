İtalya maçı öncesi ünlü kuaför Samet Zili'den Milli futbolculara yeni tarz

Ay Yıldızlı futbolcularımız, Euro 2020'nin açılış maçında İtalya ile yarın akşam zorlu bir maça çıkacak. Milli futbolcularımız, karşılaşma öncesinde Londra'nın ünlü kuaförü Samet Zili tarafından yeni tarzlarına kavuşturuldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle, geçtiğimiz yaz yapılması gereken Avrupa Futbol Şampiyonası bu seneye ertelenmişti. Turnuvanın açılış maçında ise Türkiye ile İtalya yarın akşam Roma'da karşı karşıya gelecek. Günlerdir bu maça hazırlanan milli futbolcularımız antrenmanlarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Tarzları ile dikkat çeken milli futbolcularımızın bir de ziyaretçisi vardı.

"UMARIM UĞURLU GELİRİM"

Londra'nın ünlü kuaförlerinden Samet Zilli, milli takımın kamp yaptığı otele gitti ve ay yıldızlı futbolcularımızı tıraş ederek yeni tarzlarına kavuşturdu. Samet Zili yaptığı açıklamada, milli futbolcularımıza uğurlu geleceğini düşündüğünü söyleyerek, "Kazanarak turnuvaya iyi başlayacağımızı düşünüyorum. Umarım yeni tarzları futbolcularımıza iyi gelir." İfadelerini kullandı.