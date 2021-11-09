Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik! Tepkinin dozu kaçtı - Haberler Spor
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Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik! Tepkinin dozu kaçtı

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Milan taraftarları, Inter'e giden Hakan'a gösterdiği tepkinin dozunu kaçırdı. Milano şehrinin göbeğinde Hakan ve eşi için ağır hakaretler içeren pankartlar asıldı.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında 1-1 sona eren Milano derbisinde Inter'in golünü atan Hakan Çalhanoğlu, sergilediği futbolla basından tam not aldı. La Gazzetta dello Sport, Hakan'ı maçın en iyi futbolcusu seçti.

İtalya'da Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik! Tepkinin dozu kaçtı

"DUYAMIYORUM"

Hakankarşılaşma içinde Milan taraftarından ağır hakaretler işitti. Milli futbolcu attığı golden sonra "Sesiniz gelmiyor" anlamı taşıyan bir hareket yaptı.

İtalya'da Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik! Tepkinin dozu kaçtı

AĞIR HAKARET

Milan taraftarları, maçın ardından Milano şehrine pankart astı. Pankartta, "Senin cesaretin 10. dakikada penaltı atman değil, boynuzlanmana rağmen eşinin yanında kalmandır" ifadeleri yazıyordu. Sosyal medyada Türk futbolseverler, mesajda ırkçılık olduğu şeklinde görüşler yazdı.

Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik! Tepkinin dozu kaçtı

Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik! Tepkinin dozu kaçtı

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