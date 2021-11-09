Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik! Tepkinin dozu kaçtı

İtalya Serie A'nın 12. haftasında 1-1 sona eren Milano derbisinde Inter'in golünü atan Hakan Çalhanoğlu, sergilediği futbolla basından tam not aldı. La Gazzetta dello Sport, Hakan'ı maçın en iyi futbolcusu seçti.

"DUYAMIYORUM"

Hakankarşılaşma içinde Milan taraftarından ağır hakaretler işitti. Milli futbolcu attığı golden sonra "Sesiniz gelmiyor" anlamı taşıyan bir hareket yaptı.

AĞIR HAKARET

Milan taraftarları, maçın ardından Milano şehrine pankart astı. Pankartta, "Senin cesaretin 10. dakikada penaltı atman değil, boynuzlanmana rağmen eşinin yanında kalmandır" ifadeleri yazıyordu. Sosyal medyada Türk futbolseverler, mesajda ırkçılık olduğu şeklinde görüşler yazdı.

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