HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

İtalya'da lider Juventus galibiyete hasret kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında lider Juventus, deplasmanda Sassuolo ile 3-3 berabere kaldı.

İtalya'da lider Juventus galibiyete hasret kaldı
16.07.2020 01:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:30

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında lider Juventus, deplasmanda Sassuolo ile 3-3 berabere kaldı.

Sassuolo'daki Mapei Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 6. dakikada Danilo ve 12. dakikada Higuain'in golleriyle Juventus maçın başında 2-0 öne geçti.

Ev sahibi takım 29. dakikada Djuricic ile farkı 1'e indirdi.

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle geçilirken, ikinci yarıda Sassuolo 51. dakikada Berardi ile maça eşitliği getirdi.

Bu golden üç dakika sonra yeşil-siyahlı ev sahibi ekip, Caputo ile 3-2 öne geçti.

Juventus'ta Alex Sandro 64. dakikada attığı golle maçtaki gol perdesini kapattı.

Karşılaşma 3-3 sona erince, iki takım da birer puana razı oldu. Bu sonuçla, Juventus peş peşe 3. maçında puan kaybı yaşadı. Ligde üst üste 9. şampiyonluğunu kovalayan Juventus, puanını 77'ye yükseltti ve bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Atalanta'nın 7 puan önünde yer aldı. Sassuolo ise 47 puanla 8. sırada yer buldu.

Bu arada, ocak ayında sakatlanan Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, uzun bir aradan sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı ancak mücadelede görev yapmadı.

Sassuolo'da son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken milli oyuncu Mert Müldür ise 90 dakika sahada mücadele etti.

Roma'da Edin Dzeko tarihe geçti

Ligde gelecek yıl Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele eden başkent ekibi Roma da konuk ettiği Hellas Verona'yı 2-1 yenerek, haftayı 3 puanla tamamladı. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, 57 puanla 5. sırada yer aldı.

Roma'da Veretout'un 10. dakikadaki penaltı golü, 45+4. dakikada Edin Dzeko'nun golüne karşılık, Hellas Verona 47. dakikada Pessina'nın golüyle farkı 1'e indirdi ama puan almak için yeterli olmadı.

Başkent takımının 2. golüyle galibiyette büyük rol oynayan Bosna Hersekli golcü Dzeko, sarı-kırmızılı formayla 105. golüne imzasını koydu. Dzeko'nun bu golü, kendisine Roma tarihinde "en çok gol atan yabancı oyuncu" unvanını getirdi.

Diğer yandan, Roma kadrosunda bulunan milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin ise yedek kulübesinde olmalarına rağmen bu maçta görev almadılar.

Serie A'nın 33. haftası bu akşam oynanacak Torino-Genoa ve Spal-Inter mücadeleleriyle tamamlanacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın Dünya
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 3. Sayfa
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi Güncel
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı Ekonomi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 3. Sayfa
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz şehitleri için 100 adet kurban kestirdi
İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz şehitleri için 100 adet kurban kestirdi
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Hande Yener Ebru Gündeş Selçuk Yöntem
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Survivor
Şu an buradasınız: İtalya'da lider Juventus galibiyete hasret kaldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 01:41:42. #1.15#
title