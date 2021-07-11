İtalya'da Bonucci, Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu
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İtalya'da Bonucci, Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

İngiltere'yle oynanan EURO 2020 final maçında takımına beraberliği getiren İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

EURO 2020'de final adını yakışır şekilde kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. İngiltere'nin maçın büyük bölümünü önde götürdüğü karşılaşmada İtalyanlar Bonucci ile bulduğu golle skora eşitliği getirdi.

TAKIMINA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

İngiltere karşısında takımına eşitlik golünü getiren Leonardo Bonucci (34 yaş 71 gün), Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

İtalya'da Bonucci, Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu
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Ali Gülhan
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