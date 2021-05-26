İtalya'da 14 kişinin öldüğü teleferik kazası sonrası 3 kişiye suçlama: 'Acil durum frenlerini devre dışı bıraktılar'

İtalya'da geçen Pazar günü düşen, 14 kişinin öldüğü teleferikle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İtalya'da Pazar günü 14 kişinin öldüğü teleferik kazasıyla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. İşletmeci şirket yetkilisi şüpheliler, "acil durum frenlerini devre dışı bırakmakla" suçlanıyor.

Maggiore Gölü'nden Mottarone Dağı'nın zirvesine giden teleferik, bir kablonun kopması sonucu düşmüştü. 20 metre yükseklikten düşen teleferik kabininin dağdan aşağı sürüklendiği ve ormanlık alanda ağaçlara çarparak durabildiği belirlendi.

İlk aşamada, teleferiğin taşıyıcı kablosunun henüz bilinmeyen bir nedenle kopması sonucu düştüğü üzerinde duruluyordu. Ancak yapılan incelemeler, taşıyıcı kablonun değil teleferiği istasyona çeken kablonun koptuğunu gösterdi. Çekici kablonun kopması durumunda, taşıyıcı kabloyu bloke etmesi gereken acil durum freninin de devreye girmediği tespit edildi.

Acil durum freninin, teleferiği işleten Ferrovie Mottarone şirketinin yetkilileri tarafından devre dışı bırakıldığı şüphesi üzerine şirketin sahibi, müdürü ve operasyon sorumlusu gözaltına alındı. İtalyan Ansa haber ajansı, 3 şüphelinin suçlamayı kabul ettiğini yazdı.

Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan Mottarone teleferiği, 26 Nisan'da açılmıştı. Teleferik sistemindeki "anormallikler" nedeniyle son olarak 3 Mayıs'ta bir teknik müdahale yapıldığı belirlendi.

Savcılık, teknik müdahaleyle çözülemeyen sorunların üstesinden gelmek için, kablolar arasına bir "çatal" yerleştirilerek frenin devre dışı bırakılması üzerinde duruyor.

İtalyan basını, pandemi süresince kapalı kalan teleferiğin tadilat için de yeniden kapatılması durumunda daha fazla para kaybı yaşanacağı gerekçesiyle yetkililerin bu yöntemi seçmiş olabileceği iddiasına da yer verdi.

Soruşturmayı yürüten Verbania Cumhuriyet Savcısı Olimpia Bossi, gözaltındaki 3 şüpheliye "kasıtsız cinayet", "yaralama" ve "felakete yol açacak şekilde güvenlik önlemlerini ihlal" suçlamaları yöneltildiğini açıkladı.

Kurtulan çocuk gözlerini açtı

40 kişi kapasiteli teleferik kabininde koronavirüs tedbirleri gereği 15 kişi bulunuyordu. 15 kişiden yalnızca 5 yaşındaki bir çocuk hayatta kaldı.

Torino kentinde hastanede tedavisi süren ağır yaralı 5 yaşındaki Eitan Moshe Biran'ın bugün kendi başına nefes almaya başladığı ve gözlerini açtığı açıklandı. İtalyan basını Biran'ın, babasının olay anında kendisine sarılarak vücudunu koruması sayesinde hayatta kaldığını yazdı.

İsrail asıllı Eitan Moshe Biran, olayda annesi, babası ve kardeşi ile babasının büyükanne ve büyükbabasını kaybetti.

Teleferikte hayatını kaybeden İsrail asıllı bu 5 kişinin naaşlarının bugün uçakla ülkelerine gönderilmesi bekleniyor.